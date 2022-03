Estouro de tubulação no km 32 da antiga estrada Rio-São Paulo, em Nova Iguaçu. - Redes Sociais / Reprodução

Estouro de tubulação no km 32 da antiga estrada Rio-São Paulo, em Nova Iguaçu. Redes Sociais / Reprodução

Publicado 26/03/2022 20:44

Rio - A concessionária Águas do Rio informou, na noite deste sábado, que vai indenizar os moradores atingidos pelo rompimento de adutora em Nova Iguaçu , que leva água do Guandu para a Zona Oeste do Rio. O reparo tem como previsão de término às 22h de hoje. O abastecimento dos bairros da Zona Oeste, área sob responsabilidade da Cedae, será retomado de forma gradativa após a finalização do conserto.

Os bairros afetados na Zona Oeste foram: Campo Grande, Cosmos, Inhoaíba, Paciência, Sepetiba, Vilar Carioca, Nova Cidade, Praia da Brisa, Santa Cruz, Guaratiba, Pedra de Guaratiba, Ilha de Guaratiba e Barra de Guaratiba.

A concessionária disse entender que "a população atingida deve ser atendida sem se preocupar com a análise de responsabilidade pelo acidente, que está em andamento". Informou ainda que os profissionais do setor de Responsabilidade Social da empresa estão realizando o cadastramento dos clientes atingidos, além de terem providenciado alimentação e estadia para quem necessitar.

"O serviço continuará sendo feito até que todos sejam atendidos, de forma domiciliar, com levantamento do que foi perdido ou danificado. Os moradores não terão que buscar atendimento", garantiu a concessionária.



A Cedae, responsável pela captação, tratamento e venda da água distribuída na Região Metropolitana, está atuando conjuntamente com a Águas do Rio no conserto da adutora. A tubulação que foi rompida leva água do sistema Guandu para os clientes da Zona Oeste, que, no momento, são atendidos pela empresa estatal.

Tubulação rompida

Diversas casas ficaram alagadas na madrugada deste sábado (26), após uma tubulação de água, que pertence à empresa Águas do Rio, estourar em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. De acordo com relatos feitos na internet, o caso aconteceu no bairro Km 32. Em vídeos divulgados nas redes sociais, é possível ver o grande volume de água.

Moradora mostra casa completamente alagada após estouro de tubulação em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. #ODia



"Mais uma vez o cano estourou aqui no KM 32 em Nova Iguaçu, deixando os moradores com vários prejuízos. Imagine acordar às 5h da manhã e estar rodeado de água. Descaso com a população. Não é a primeira e nem a segunda vez, é recorrente!", afirmou uma moradora.