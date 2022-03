79ª DP (Jurujuba) - Reprodução

Publicado 26/03/2022 18:27

Rio - Policiais da 79ª DP (Jurujuba) prenderam, nesta sexta-feira (25), em Niterói, uma funcionária que trabalhava no sítio onde o coronel reformado da Aeronáutica, Sérgio Martins Pina, 85, foi torturado e morto. O crime aconteceu em janeiro deste ano e desde então a delegacia investiga os três autores que praticaram o crime de latrocínio, roubo seguido de morte.

Os investigadores encontraram provas da participação da mulher no crime. A suspeita, que não teve o nome divulgado, foi presa após um trabalho de inteligência e monitoramento da 79ª DP. Contra ela foi cumprido um mandado de prisão preventiva. Segundo a delegacia responsável pelas investigações, outros dois envolvidos no crime também estão presos preventivamente, mas o nome de ambos também não foi divulgado.

Relembre o caso

O crime aconteceu no dia 7 de janeiro deste ano, no sítio do coronel, na Vila Progresso, bairro Pendotiba, em Niterói. De acordo com agentes do programa Segurança Presente de Niterói, o local foi invadido e roubado por três bandidos. O aposentado foi baleado com um tiro no abdômen e o caseiro não sofreu ferimentos. Eles foram feitos reféns enquanto os criminosos pegavam os objetos da casa.