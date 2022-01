Coronel estava internado no Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), em Niterói - Imagem Internet

Coronel estava internado no Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), em NiteróiImagem Internet

Publicado 10/01/2022 16:21 | Atualizado 10/01/2022 16:22



Rio - O coronel reformado da Aeronáutica, Sérgio Martins Pina, de 85 anos, morreu no último domingo (9), dois dias depois de ser torturado e baleado em seu sítio , no bairro Muriqui Pequeno, em Niterói, Região Metropolitana do Rio. O idoso estava internado no Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, também em Niterói, mas não resistiu aos ferimentos.

Familiares estiveram na manhã desta segunda-feira no IML para liberar o corpo. Ainda não há informações sobre o local e horário do enterro.

Relembre o caso



O crime aconteceu no sítio do coronel, na manhã da última sexta-feira (7). Após conseguir fugir do local, ele foi levado por policiais para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Mário Monteiro, em Piratininga e posteriormente transferido para o HEAL, onde passou por uma cirurgia no abdomên.

De acordo com agentes do programa Segurança Presente de Niterói, o sítio do homem foi invadido e roubado pelos suspeitos. O coronel aposentado e o caseiro do local , que não foi ferido, foram feitos reféns enquanto os criminosos pegavam os objetos da casa. Os dois conseguiram fugir dos criminosos e buscar ajuda.

O caso foi registrado na 79ª DP (Jurujuba), que investiga os fatos. Os agentes ouviram uma testemunha e realizam diligências em busca de câmeras de segurança instaladas na região onde ocorreu o fato para identificar a autoria do crime. Procurada nesta segunda-feira, a Polícia Civil ainda não informou se as investigações avançaram.