Ele é acusado de furto e tráfico de drogas - Disque Denúncia / Divulgação

Ele é acusado de furto e tráfico de drogasDisque Denúncia / Divulgação

Publicado 26/03/2022 15:46

Rio - Policiais da 1ª Unidade de Polícia Pacificadora, 5º BPM (Providência) prenderam, na manhã deste sábado (26), o foragido Celso dos Santos, de 74 anos. Celso havia sido condenado a mais de cinquenta anos de prisão pelos crimes de estupro e roubo com táticas violentas. Ele também responde por furto e tráfico de drogas.



Agentes do Grupamento Tático de Polícia de Proximidade (GTPP) receberam a informação da possível localização do criminoso, através do Disque Denúncia, e conseguiram encontrá-lo na rua Barão de São Félix, na Gamboa, Zona Portuária do Rio.



Após contato com Núcleo de Inteligência do 5º BPM, os policiais confirmaram que o homem estava foragido. Logo em seguida, a 4ª DP (Praça da República) encontrou no sistema seis mandados de prisão em aberto contra o acusado.



A ocorrência foi conduzida para 4ª DP e o preso foi encaminhado para a Secretaria de Estado de Administração Presidiária (Seap).