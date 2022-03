Painel de Saúde do Rio indica 3,4 mil casos confirmados de covid-19 no Estado em 24 horas - Arquivo / Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 26/03/2022 17:24

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até este sábado, 2.078.648 casos confirmados e 72.650 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 3.461 novos casos e 34 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 3,50%.

Entre os casos confirmados, 2.001.718 pacientes se recuperaram da doença. Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 23,2%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria de 15,2%.

16% da população acima de 80 anos tomou a quarta dose na cidade do Rio



Desde quinta-feira (24), quando teve início a aplicação da quarta dose para pessoas acima de 80 anos, aproximadamente 16% do público recebeu o imunizante . Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), de 153 mil pessoas elegíveis, mais de 27 mil receberam a segunda dose de reforço. Neste sábado, foram mais de 4.500 doses (DR2) aplicadas no Município do Rio.

"A gente tem uma adesão maciça dos idosos, adesão intensa dos idosos. Eles querem se vacinar. O Rio de Janeiro é uma das cidades que tem uma das maiores coberturas de vacina. No nosso panorama epidemiológico, 80% das unidades não têm caso de covid há 15 dias", ressalta o Secretário Municipal de Saúde, Daniel Soranz.