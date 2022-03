Dona Ivone Lara, ícone do samba que morreu em 2018, dedicou a maior parte de sua vida à saúde pública - Prefeitura do Rio / Divulgação

Dona Ivone Lara, ícone do samba que morreu em 2018, dedicou a maior parte de sua vida à saúde públicaPrefeitura do Rio / Divulgação

26/03/2022

Rio - A Prefeitura do Rio e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente inauguraram o Bosque Dona Ivone Lara, primeira etapa do Parque Urbano Nise da Silveira, neste sábado (26), no Engenho de Dentro, Zona Norte do Rio. O bosque vai abrir, diariamente, das 7h às 20h. Dona Ivone Lara, ícone do samba que morreu em 2018, dedicou a maior parte de sua vida à saúde pública, tendo estudado enfermagem e trabalhado no Instituto de Psiquiatria do bairro.

O novo espaço de lazer da Zona Norte, com seis mil metros quadrados, busca diminuir o calor da área e trazer mais áreas verdes ao bairro. Além da criação do bosque, o investimento de R$ 1 milhão inclui a derrubada de 400 metros de muros, que foram substituídos por gradis.

"Hoje é a primeira fase de um projeto muito maior, vamos ter aqui a maior área de lazer da região do Grande Méier. A população tem que se sentir dona do espaço público, porque assim ela cuida mais do equipamento. Aqui é um bom exemplo de espaço ideal para dar uma caminhada, para namorar ou para fazer uma roda de samba debaixo dessa mangueira. Esse é o grande ativo da nossa cidade, que faz surgir pessoas como Dona Ivone Lara, a primeira mulher a ganhar a disputa de samba enredo de uma escola de samba, uma imortal que nos faz cantar sempre as suas inesquecíveis canções", afirmou o prefeito Eduardo Paes.



Os espaços do Bosque Dona Ivone Lara foram pensados para proporcionar diferentes opções de atividades, como piquenique, recreação infantil e exposições ao ar livre, além de visitação aos jardins e caminhadas. Foram plantadas 39 árvores frutíferas da Mata Atlântica, que atrairão pássaros, além de 298,60 metros quadrados de plantas arbustivas, 528,38 metros quadrados de forrageiras e 1.470,20 de área gramada.



"É uma grande alegria para minha família a iniciativa da Prefeitura, de fazer esse bosque num lugar em que minha avó trabalhou durante tantos anos, tratou de muitos pacientes como enfermeira, assistente social. Ela deixou um legado para todos nós. Essa homenagem faz com que o nome dela seja cada vez mais reconhecido por tudo o que fez pela cultura da nossa cidade", contou André Lara, neto da compositora.



O Parque Nise da Silveira, projeto que engloba o Bosque Dona Ivone Lara, fica entre as Ruas Ramiro Magalhães, Bernardo, Dois de Fevereiro e Doutor Leal, e teve a sua criação definida no decreto 49.407, de 14 de setembro de 2021. Concebido pelo Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, além de oferecer lazer e contemplação, o parque preserva a memória e a história do tratamento psiquiátrico no Brasil, no qual a doutora Nise da Silveira teve especial protagonismo.



O evento de inauguração do Bosque Dona Ivone Lara contou também com o Projeto Santa Muda, da Secretaria de Meio Ambiente, que distribuiu mudas de árvores nativas da Mata Atlântica, o Showdog da Guarda Municipal e com a participação de representantes da Velha Guarda do Império Serrano.