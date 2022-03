Daniel Soranz e Luiz Claudio Ribeiro - Divulgação

Publicado 26/03/2022 20:27

Rio - Faltando menos de um mês para os desfiles das Escolas de Samba na Sapucaí, os preparativos estão, também, na reta final. Mas como nem só de arquibancada, andaimes, plumas e paetês é feito um desfile, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) prepara um esquema especial de assistência médica de emergência para atender o público presente nos desfiles do Sambódromo em abril.



O secretário de Saúde do município do Rio, Daniel Soranz, tem visitado os barracões das escolas de samba, informando a estrutura que será montada entre os dias 20 e 24 e no sábado das campeãs (30). Um dos barracões visitados foi o da Mocidade Independente de Padre Miguel. Lá, Soranz conversou com componentes da escola e com dirigentes, entre eles o vice-presidente da agremiação, Luiz Claudio Ribeiro.



Ele explicou que a estratégia é montar sete postos de saúde ao longo da Avenida Marquês de Sapucaí, em pontos estratégicos, para atender a quem precisar. "Além disso, profissionais da SMS farão ações de orientação e promoção da saúde, voltadas a temas como a prevenção das infecções sexualmente transmissíveis", disse o secretário.



Segundo ele, os postos médicos estarão localizados nos setores 1 (concentração), 2, 7, 8, 10 (Rua Salvador de Sá), 11 e Apoteose (dispersão). A estrutura de atendimento contará com leitos clínicos e de suporte avançado; equipes formadas por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, além de pessoal administrativo; e terá capacidade de dar assistência para casos clínicos e traumas. Para os pacientes com quadros mais graves, haverá ambulâncias com suporte avançado (UTI móvel) para fazer a transferência, coordenada pela Central Municipal de Regulação, para hospitais ou UPAs da rede.



O vice-presidente da Mocidade celebrou as informações. "Da mesma forma que fazemos todo um planejamento estratégico para leva ao Sambódromo um desfile de qualidade e, para isso, planejamos o ano todo, vejo que a Secretaria Municipal de Saúde conta com expertise de anos. Eu mesmo já fui testemunha das ações da secretaria em eventos de grande concentração de público, como Carnaval e Réveillon", declarou Luiz Claudio.



Prevenção



Ao longo de todo o período do Carnaval, haverá distribuição de preservativos, ventarolas e materiais informativos sobre prevenção de doenças e promoção da Saúde. A distribuição acontecerá no Sambódromo e em diversos pontos da cidade.