Homem é executado na Rua Guilherme Guinle, no bairro Amendoeira, em São Gonçalo - Reprodução/ Google Maps

Homem é executado na Rua Guilherme Guinle, no bairro Amendoeira, em São GonçaloReprodução/ Google Maps

Publicado 26/03/2022 21:12

Rio - A Polícia Civil investiga a morte de um homem, identificado como Cláudio Mendonça Pereira, de 55 anos, na noite de sexta-feira (25), na rua Guilherme Guinle, no bairro Amendoeira, em São Gonçalo. De acordo com policiais do 7ºBPM (São Gonçalo), uma equipe foi acionada para verificar disparos de arma de fogo na região, quando verificou dois homens baleados.



Cláudio chegou a ser socorrido pelos PMs ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), mas não resistiu e morreu. O segundo ferido foi atingido na mão e seu estado de saúde é estável. Informações iniciais apontam que o homem morto realizava um serviço de limpeza em um veículo.

A área foi isolada e a perícia acionada. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) e até o momento ninguém foi preso.