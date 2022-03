"No nosso panorama epidemiológico, 80% das unidades não tem caso de covid há 15 dias", ressaltou o Secretário Municipal de Saúde, Daniel Soranz - Fabio Costa / Agência O Dia

"No nosso panorama epidemiológico, 80% das unidades não tem caso de covid há 15 dias", ressaltou o Secretário Municipal de Saúde, Daniel SoranzFabio Costa / Agência O Dia

Publicado 26/03/2022 14:20 | Atualizado 26/03/2022 16:42

Rio - Desde quinta-feira (24), quando teve início a aplicação da quarta dose para pessoas acima de 80 anos, aproximadamente 16% do público recebeu o imunizante. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), de 153 mil pessoas elegíveis, mais de 27 mil receberam a segunda dose de reforço. Neste sábado, foram mais de 4.500 doses (DR2) aplicadas no Município do Rio.

"A gente tem uma adesão maciça dos idosos, adesão intensa dos idosos. Eles querem se vacinar. O Rio de Janeiro é uma das cidades que tem uma das maiores coberturas de vacina. No nosso panorama epidemiológico, 80% das unidades não têm caso de covid há 15 dias", ressalta o Secretário Municipal de Saúde, Daniel Soranz.



fotogaleria



Após reunião com o prefeito Eduardo Paes nesta manhã de sábado (26), Soranz disse que foram discutidas as metas a serem cumpridas pela atual gestão da prefeitura. Dentre elas, estão recompor as clínicas da família, reduzir a fila no sistema de regulação e continuar mantendo uma alta vigilância das doenças infectocontagiosas.

Após reunião com o prefeito Eduardo Paes nesta manhã de sábado (26), Soranz disse que foram discutidas as metas a serem cumpridas pela atual gestão da prefeitura. Dentre elas, estão recompor as clínicas da família, reduzir a fila no sistema de regulação e continuar mantendo uma alta vigilância das doenças infectocontagiosas.

De acordo com o decreto do último dia 5, publicado em edição extra do Diário Oficial do Município, a prefeitura pretende derrubar a utilização do passaporte vacinal quando 70% da população adulta estiver com a terceira dose, ou dose de reforço (DR). O número hoje, segundo Soranz, está em cerca de 61%. De acordo com a SMS, a preocupação atual é com os 670 mil não vacinados com o reforço, cerca de 40,7% da população elegível para vacinação acima de 18 anos.



Até o presente momento, são apenas 19 internações em leitos da rede pública e não há espera para a internação no município do Rio, como mostra o Painel Rio COVID-19. A cidade vem apresentando um quadro de melhora, com média móvel de 71 novos casos em 7 dias.





*estagiária sob supervisão de Bernardo Costa