PM segue internado em estado grave no Lourenço JorgeReprodução

Publicado 26/03/2022 11:10

Rio - O PM torturado na Cidade de Deus , Carlo Cesar Davidowicz Maspero, de 39 anos, permanece internado em estado grave, segundo a direção do Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. O policial, lotado no 4º BPM (São Cristóvão), está na unidade de saúde desde a madrugada do último domingo (20) , após ser espancado e baleado por criminosos da comunidade, na Zona Oeste do Rio.Carlo foi atingido por oito tiros: um no abdômen, três nas nádegas, dois nas coxas e também no pé e joelho esquerdo. Além disso, ele foi agredido pelos bandidos e teve um corte na testa. Inicialmente internado com estado de saúde estável, a situação do policial piorou.