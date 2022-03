Novo coronavírus - Pixabay - Divulgação

Publicado 30/03/2022 17:10

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta quarta-feira, 2.085.915 casos confirmados e 72.792 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 3.095 novos casos e 36 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 3,49%.

Entre os casos confirmados, 2.009.444 pacientes se recuperaram da doença. Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 22,9%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 15,4%.

Uso de máscara

Nesta quarta-feira, o uso obrigatório da máscara em ambientes fechados foi suspenso pela Prefeitura de Niterói . A decisão, que começa a valer na sexta-feira (1º), foi tomada em conjunto com o Comitê Científico do município. Atualmente, a cidade apresenta a maior cobertura vacinal da Região Metropolitana do Rio, tem apenas quatro pacientes internados e nenhum em UTI.

A medida vem sendo analisada desde o decreto publicado pelo governo do estado, no dia 3 de março, facultando a flexibilização do uso do equipamento de higiene pessoal nas cidades fluminenses. Com base na análise da progressão da vacinação, do número de casos, óbitos e internações por Covid-19, Niterói decidiu seguir os passos das demais cidades da Região Metropolitana e flexibilizou o uso das máscaras. Desde 14 de março, o uso de máscaras em locais abertos é facultativo.