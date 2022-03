Prefeitura começa a revitalização do túnel Sá Freire Alvim - Reprodução Google StreetView

Publicado 30/03/2022 16:15

Rio - O túnel Sá Freire Alvim em Copacabana, Zona Sul do Rio, começa a ser reformado na noite desta quarta-feira. Responsável por ligar as ruas Barata Ribeiro e Raul Pompéia, a via passará por um serviço de recuperação com previsão de conclusão em até quatro meses.

De acordo com a Secretaria Municipal de Conservação, a manutenção trará mais segurança para quem passa pelo local, pois inclui a recuperação da estrutura da abóbada do túnel e dos azulejos que a revestem o interior do túnel. O local não passava por uma intervenção desse porte há mais de cinco anos.



"O revestimento de azulejos do teto, por exemplo, representava um risco para a população, pois ficou bastante danificado ao longo do tempo e precisava de reparos. Olhar para cima era assustador, tamanha a quantidade de falhas", diz Anna Laura Valente Secco, secretária de conservação.