Helicóptero sequestrado faz manobra em cima de batalhão - Reprodução/Whatsapp

Publicado 31/03/2022 12:10 | Atualizado 31/03/2022 12:15

Rio - A Polícia Federal realizou a prisão de Khawan Eduardo Costa Silva, um dos homens identificados por raptar um helicóptero, em setembro do ano passado, para resgatar presos no Complexo Penitenciário de Bangu. A prisão foi realizada por agentes da DRE (Delegacia de Repressão a Entorpecentes), na manhã desta quinta-feira, dia 31, no bairro Fonseca, em Niterói. O outro homem que atuou no crime continua foragido.

Na ocasião do crime,o comandante Adonis Lopes, que também é piloto da Polícia Civil, desde 1988, foi chamado para fazer uma viagem, mas desconfiou dos passageiros, já no ar. Rendido com fuzis, ele recebeu a ordem de ir até o complexo penitenciário, que fica localizado ao lado do 14ºBPM (Bangu). Lá, ele fez uma manobra arriscada e conseguiu evitar o resgate.

Os dois homens que o renderam conseguiram fugir, após descerem em uma mata em Niterói. Segundo a Delegacia de Repressão ao Crime Oraganizado (Draco), responsável pela investigação, os homens que alugaram o helicóptero são integrantes de uma quadrilha que domina a comunidade do Sabão, em Niterói. Khawan é apontado como gerente das bocas de fumo do morro do Sabão.

O inquérito do caso já foi concluído e encaminhado para o Ministério Público.