Policiais do Choque fazem apreensão de drogas no Jacarezinho, Zona Norte do Rio - Reprodução

Policiais do Choque fazem apreensão de drogas no Jacarezinho, Zona Norte do RioReprodução

Publicado 31/03/2022 11:06

Rio - Policiais do Batalhão de Choque prenderam no fim da noite de quarta-feira um homem e apreenderam drogas na comunidade do Jacarezinho, Zona Norte do Rio. O caso foi encaminhado à 25ª DP (Engenho Novo).

A Polícia Militar informou em nota que foram apreendidos 149 embalagens de maconha e 144 unidades de outros entorpecentes. O flagrante foi feito quando os agentes estavam em patrulhamento pela localidade conhecida como Pontilhão, na comunidade do Jacarezinho, na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro.

O Jacarezinho recebe desde janeiro deste ano o programa Cidade Integrada, anunciado como uma retomada de território do tráfico. O investimento previsto é de R$ 500 milhões. A Muzema, dominada pela milícia, é o outro bairro que recebe o programa.