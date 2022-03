Metralhadora foi adquirida no Complexo do Alemão e tinha o Pará como destino - Reprodução

Publicado 31/03/2022 09:19 | Atualizado 31/03/2022 10:15

Rio - Uma mulher foi presa na Rodoviária do Rio, na noite desta quarta-feira (30), transportando uma metralhadora calibre .50 em sua bagagem. Ana Caroline Ferreira Trindade, de 24 anos, estava acompanhada da filha, uma bebê de sete meses, e seguia para o estado do Pará, local que nasceu e onde seu marido, o foragido Hemerson Gernan Gouveia da Silva, é um dos líderes da facção conhecida como CV-Norte.



De acordo com as investigações da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), a mulher adquiriu o armamento no Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio. Segundo a especializada, no mercado clandestino, o valor da metralhadora está estimado em cerca de R$ 250 mil e tem um alcance de mais de cinco quilômetros.



Ana Caroline foi encaminhada para a Cidade da Polícia, onde foi registrado a prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ela será encaminhada à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), onde ficará à disposição da Justiça. A bebê foi entregue a uma familiar da mãe e o Conselho Tutelar foi oficiado. A DRE pede que a população colabore no combate ao crime organizado denunciando casos pelo telefone (21) 98596-7485. O anonimato é garantido.