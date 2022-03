As construções estavam desocupadas - Divulgação/SMAC

Publicado 31/03/2022 09:45

Rio - A Prefeitura do Rio realizou nesta quinta-feira (31) uma operação em conjunto com a Polícia Militar e a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) para demolir construções irregulares em uma expansão da Comunidade do Quieto, na entrada do Túnel Noel Rosa, no bairro de Sampaio, Zona Norte do Rio. A força-tarefa flagrou o desmatamento de vegetação de Mata Atlântica na região.