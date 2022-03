Rio reduz intervalo para segunda dose da Pfizer pediátrica | Rio de Janeiro | O Dia

Até o momento, 47% do público infantil recebeu a primeira dose e 27% já completou o esquema vacinal - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 31/03/2022 08:49

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS) reduziu o intervalo entre a primeira e a segunda dose da vacina Pfizer pediátrica contra a covid-19. A partir desta quinta-feira (31), crianças que receberam o imunizante há 21 dias ou mais já podem ir aos postos para completar o esquema vacinal.



A antecipação já havia ocorrido para as crianças de 5 a 11 anos com deficiência ou comorbidades, também com intervalo de 21 dias. De acordo com a atualização das 8h30 de hoje do Painel Rio COVID-19, da prefeitura, 47% do público infantil recebeu a primeira dose e 27% já completou o esquema vacinal. Entretanto, 26% do grupo não foi vacinado.



Os postos da cidade seguem aplicando a primeira dose para quem não se imunizou, além da segunda e terceira, conforme intervalo determinado. O município também oferece a segunda dose de reforço para idosos a partir de 80 anos e adultos que tenham imunossupressão e já receberam as outras três há pelo menos quatro meses.