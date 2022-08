Vítima foram socorridas e apresentam quadro de saúde estável - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 22/08/2022 08:09 | Atualizado 22/08/2022 10:02

Rio - Um acidente envolvendo uma van deixou 13 pessoas com ferimentos leves, na madrugada desta segunda-feira (22), na Rodovia Washington Luís, a BR-040, no sentido Rio. O veículo, que faz o trajeto Piabetá x Central, tombou no quilômetro 120, na altura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, às 4h22. As vítimas, que não tiveram a identidade divulgada, foram socorridas pela Concer, que administra a via, e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

De acordo com a concessionária, haviam 11 ocupantes no veículo. Entretanto, a Secretaria Municipal de Saúde de Caxias infomou que 13 pessoas envolvidas no acidente deram entrada no Hospital Adão Pereira Nunes entre 5h06 e 6h13, com ferimentos leves. As vítimas apresentam quadro de saúde estável e seguem em observação. Segundo a direção da unidade, apenas um paciente precisou de sutura na face.

O auxiliar de serviços gerais Gutemberg Geraldelle precisou da sutura no rosto porque, segundo ele, estava no final da van, próximo à janela e, quando ela tombou, os outros ocupantes acabaram caindo em cima dele. O homem relatou que o acidente aconteceu depois que o pneu do veículo estourou e a barra de direção quebrou. Os passageiros não utilizavam cinto de segurança e o veículo não estaria em alta velocidade.

"Estava numa velocidade normal, furou o pneu, perdeu o controle e a barra de direção, também, e veio capotando e se arrastando. Não estava superlotada, só tinham duas pessoas em pé. Isso é normal, porque as empresas de ônibus não botam ônibus 3h, 4h. Para a gente que mora aqui na Baixada e tem que estar lá em Ipanema, Copacabana, Barra da Tijuca, às 6h, tem que pegar a van. Depois da epidemia, a empresa não bota mais horário estendido do ônibus, então todos os trabalhadores têm que pegar a van", afirmou Gutemberg, que descreveu o acidente como um susto.

"Está todo mundo tranquilo, não foi nada grave com ninguém. Tem um rapazinho sentindo dor, mas o restante, graças a Deus, todo mundo vivo, todo mundo a salvo, não morreu ninguém. Foi só o susto, mesmo, Deus estava protegendo todos nós".

A empregada doméstica Marta Ribeiro, que também sofreu ferimentos leves, contou que é comum a van circular lotada durante toda a semana. "Eu só fechei meu olho e gritei por Deus, na hora. Foi gente para tudo quanto é lado. Eu só estou sentindo muita dor no pescoço, mas comigo está tudo bem. Todo dia é assim, de segunda a segunda, feriado, sábado e domingo, sempre anda lotada. Enquanto cabe um pé, vai entrando gente", disse a passageira.

Após ser destombada pela Concer, a van foi levada para o pátio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Duque de Caxias. Por conta do acidente, a rodovia chegou a registrar dois quilômetros de retenção. De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na 59ª DP (Duque de Caxias) e as investigações estão em andamento.