A mãe conduzia o veículo que colidiu com uma árvore. A menina não resistiu, enquanto a mãe está internada em estado grave - Rede Social

A mãe conduzia o veículo que colidiu com uma árvore. A menina não resistiu, enquanto a mãe está internada em estado graveRede Social

Publicado 22/08/2022 11:10 | Atualizado 22/08/2022 11:25

Rio- Uma criança, identificada como Ana Luiza Coutinho, 10 anos, morreu e a mãe Andrea Coutinho, 48 anos, ficou em estado grave após um acidente de carro na Avenida Doutor Acúrcio Torres, em Piratininga, em Niterói, na Região Metropolitana. Segundo o Corpo de Bombeiros, a mulher dirigia o veículo que colidiu com uma árvore. O caso aconteceu no último sábado (20).



A menina chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Já a mãe continua internada no Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, na Zona Norte de Niterói. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, a paciente ainda apresenta quadro grave.



Nas redes sociais, amigos comentaram que a criança era uma menina alegre, carismática e lamentaram o acidente.



“Vai com Deus princesa Ana Luiza. Que Papai do céu te receba e você tenha muitos bichinhos para brincar, sei que você amava os animais. Que sua estrelinha brilhe para sempre. Que Deus cuide da sua mãe e de toda sua família e conforte nesse momento tão triste”, comentou uma amiga.



“Tadinha da Ana, meus pêsames! Pois era uma menininha tão linda, carismática, alegre e educada. Que Jesus console os corações da família e amigos”, disse outra.