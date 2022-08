Policiais da UPP Jacarezinho prendem homem com mandado de prisão por roubo - Foto: Reprodução internet

Policiais da UPP Jacarezinho prendem homem com mandado de prisão por rouboFoto: Reprodução internet

Publicado 22/08/2022 09:30 | Atualizado 22/08/2022 09:39

Rio - Policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Jacarezinho prenderam, na noite deste domingo (21), um homem com mandado de prisão em aberto por roubo, na Rua Ana Neri, no bairro do Riachuelo, Zona Norte do Rio. Ele ainda tinha registros por sequestro e cárcere privado.

Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava um patrulhamento pelas ruas do bairro quando abordou o suspeito. Após checarem os documentos, os agentes verificaram que existia um mandado em aberto e efetuaram a prisão.

O criminoso foi encaminhado para 19ª DP (Tijuca).