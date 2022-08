Detro realiza constantes fiscalizações contra irregularidades no transporte - Philippe Lima / Detran

Detro realiza constantes fiscalizações contra irregularidades no transportePhilippe Lima / Detran

Publicado 22/08/2022 00:00

Na Avenida Brasil, em horário de pico, um homem anuncia o valor de R$ 5 até Santa Cruz da Serra, em Duque de Caxias. O veículo não possui autorização para realizar o transporte intermunicipal e, em caso de acidente, não há garantia de seguro para o passageiro. Além disso, para fugir das fiscalizações do Detro (Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro), alguns motoristas cortam o caminho por áreas dominadas por milicianos. É o que aponta um levantamento feito pelo órgão, que somente em julho aplicou 225 multas.

Mas, se depender do Detro, a ilegalidade está prestes a acabar. "Criamos um núcleo de inteligência no início do ano que passou a anotar as placas dos motoristas que fugiam das fiscalizações e já identificamos vários. Alguns, fugiam para áreas dominadas por milícias, o que aponta um vínculo de autorização", afirmou o presidente do departamento, o delegado William Pena Júnior.

Antes de assumir a titularidade da pasta, o delegado comandava a Draco (Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas), onde participou da Força-Tarefa de combate às milícias.

Após o trabalho de inteligência, de janeiro até julho, 56 veículos particulares que estavam de forma irregular realizando o transporte de passageiros e que fugiram das blitzen tiveram suas placas identificadas.

O número é o mesmo do total do ano de 2021, ou seja, o trabalho de identificação foi aprimorado. As fugas este ano aconteceram nos municípios de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro Magé, Itaguaí, Duque de Caxias, São Gonçalo, Itaboraí e Cachoeiras de Macacu.

Em Cachoeiras de Macacu houve uma perseguição e o condutor fugiu para a favela da Reta, Itaboraí. O fato foi registrado na 74ª DP (Alcântara) como exercício ilegal da profissão. Em outra fiscalização, em Magé, houve perseguição após uma abordagem. O ocupante do carro chegou a efetuar disparos; o caso foi registrado na 66ª DP (Piabetá).

"O setor de Inteligência do Detro-RJ vem fazendo um trabalho para identificar esses veículos irregulares, por onde circulam e a quem estão ligados. Somente em Cabo Frio, na Região dos Lagos, o serviço de inteligência detectou que o transporte irregular movimenta mais de 5 mil passageiros somente no percurso entre Cabo Frio e Macaé", finalizou o presidente.