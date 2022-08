Prefeitura derruba estabelecimento irregular em Rio das Pedras, Zona Oeste do Rio - Divulgação

Publicado 22/08/2022 09:58 | Atualizado 22/08/2022 11:35

Rio - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e a Subprefeitura de Jacarepaguá realizaram na manhã desta segunda-feira (22) uma operação para demolir uma construção irregular em Rio das Pedras, na Zona Oeste. O imóvel estava localizado na margem de um canal, dificultando a sua limpeza e a circulação de pedestres. Em fevereiro deste ano, o estabelecimento já havia sido demolido, porém foi mais uma vez construído irregularmente.



A operação apreendeu, ainda, um banheiro químico usado como depósito, dez caixas de som, uma mesa de som com amplificador e dezenas de mesas e cadeiras. "É importante destacar que essa construção fica às margens de um canal, o que prejudica a limpeza e a fluidez da água, causando transtorno para a população quando chove", disse o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale. Para além da ilegalidade, a construção também promovia diversos shows com música alta, gerando várias reclamações de moradores.



O estabelecimento contava com duas construções e ocupava 500 m2 de área pública. O proprietário foi notificado previamente sobre a operação. "Essa é uma região que, infelizmente, está sob influência do crime organizado, mas seguiremos incansavelmente fazendo esse trabalho de combate das construções irregulares e de asfixia do braço financeiro do crime organizado aqui no Rio", declarou Carnevale.

A subprefeita de Jacarepaguá, Talita Galhardo, destacou a importância da ação. “O funcionamento do bar é um absurdo. Ele sempre incomodou os moradores com som alto durante a noite toda e funcionamento até o amanhecer. Não podemos permitir que o ilegal continue. Os proprietários estão avisados, se construírem novamente, vamos demolir mais uma vez”, afirmou.

Também participaram da demolição a Coordenadoria Técnica de Operações Especiais (COOPE), Secretaria de Conservação, Guarda Municipal, Comlurb, Rio Luz, Cedae, Coordenadoria de Controle Urbano e a Light, além do apoio da Polícia Militar.