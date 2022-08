Dia D da campanha de multivacinação e campanha de vacinação contra a paralisia infantil para crianças e adolescentes - Prefeitura/Rio

Publicado 20/08/2022 19:17 | Atualizado 20/08/2022 19:24

Rio - Aproximadamente 61 mil doses de vacinas foram aplicadas em crianças e adolescentes entre 0 e 14 anos neste sábado, 20, considerado o Dia D das campanhas de vacinação contra poliomielite e multivacinação, na cidade do Rio. A campanha, que começou no último dia oito de agosto, acontece até o dia nove de setembro, envolvendo a aplicação de 18 vacinas que compõem o Calendário Nacional de Vacinação da criança e do adolescente.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, o estado do Rio tinha vacinado apenas 53,9% do público-alvo contra a poliomelite no ano passado. Apenas os estados de Roraima (50%) e Amapá (44,2%) registraram menor cobertura. A cidade do Rio não atinge a meta de vacinação da doença desde 2019. A última vez que a cidade teve a vacinação de mais de 95% das crianças contra a doença foi em 2018, quando registrou 97,9%.



A meta do Ministério da Saúde na vacinação contra pólio é alcançar 95% do público, que são as crianças menores de cinco anos e e atualizar a caderneta de vacinação das crianças e adolescentes menores de 15 anos, de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação.

De acordo com o órgão, a ausência da Caderneta de Vacinação não impede a vacina. A orientação para quem perdeu o documento é procurar o posto de saúde, onde as vacinas foram aplicadas, para resgatar o histórico de imunização e fazer a segunda via.

Doença

A poliomielite é uma doença contagiosa aguda causada por um vírus que vive no intestino, chamado poliovírus, que pode infectar crianças e adultos por meio do contato direto com fezes ou com secreções eliminadas pela boca das pessoas infectadas e provocar ou não paralisia. Nos casos graves, em que acontecem as paralisias musculares, os membros inferiores são os mais atingidos.

A transmissão ocorre por contato direto pessoa a pessoa, pela via fecal-oral, por objetos, alimentos e água contaminados com fezes de doentes ou portadores, ou por meio de gotículas de secreções da orofaringe (ao falar, tossir ou espirrar). A falta de saneamento, as más condições habitacionais e a higiene pessoal precária constituem fatores que favorecem a transmissão do poliovírus.

A doença está erradicada no Brasil desde 1989 e a imunização é importante para evitar novas infecções.

A vacinação contra a poliomielite é feita com cinco doses, aplicadas entre dois meses e cinco anos de idade. Uma dose extra está sendo oferecida e as crianças devem ser levadas aos postos.