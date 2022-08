PF e ICMBio prendem homem em flagrante e apreendem material de pesca ilegal na operação Budião, em Arraial do Cabo - Divulgação

Publicado 20/08/2022 15:52

Arraial do Cabo - A Polícia Federal (PF) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) realizaram, neste sábado (20), a operação Budião, a fim de impedir a pesca predatória na Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos.

Na ação, os policiais federais, com apoio dos servidores do ICMBio, prenderam em flagrante um homem com 180kg da espécie Raia Santa e 20Kg da espécie Cação Viola. Além disso, o ICMBio decretou um auto de infração ambiental no local, por ter violado as leis de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

A embarcação e redes de arrasto, material utilizado na pesca predatória, foram apreendidos pelo órgão ambiental, responsável por dar fim aos materiais utilizados no crime ambiental.

O preso foi conduzido à Delegacia de Polícia Federal em Macaé (DPF/MCE/RJ) para formalização do auto de prisão em flagrante e ficará à disposição da justiça.

O crime de pesca ilegal está previsto no Art. 34 da Lei 9.605/98 e sua pena pode chegar até 03 anos de prisão.