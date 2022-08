Familiares dos jovens prestaram depoimento na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 15/08/2022 18:07

Rio - O motorista do carro de aplicativo que foi chamado pelos jovens que desapareceram em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, foi localizado por agentes da Delegacia de Homicídios e confirmou o depoimento de uma testemunha: os rapazes foram levados, encapuzados, por possíveis milicianos.

Matheus Costa da Silva, de 21 anos, Douglas de Paula Pampolha dos Santos, 22, Adriel Andrade Bastos, 24 e Jhonatan Alef Gomes Francisco, 28, são amigos de infância e estavam a caminho de um shopping, em Nova Iguaçu, na última sexta-feira (12), quando, segundo testemunhas, homens armados, usando dois veículos, interceptaram o carro de aplicativo que eles estavam e os sequestraram. O motorista do veículo contou que foi liberado neste momento.

O caso foi registrado inicialmente na 52ª DP (Nova Iguaçu), em seguida encaminhado para a 56ª DP (Comendador Soares) e a investigação foi transferida para o Setor de Descoberta de Paradeiros da especializada.

De acordo com o delegado Márcio Melo, uma linha de investigação ainda não foi estabelecida. As informações sobre o desaparecimento dos amigos estão sendo coletadas para definir o motivo dos jovens terem sido levados, se foram vítimas de emboscada ou se tinham envolvimento com criminosos.

"Nosso trabalho vai um pouquinho além. Encontrar os corpos, descobrir quem fez isso, produzir provas para conseguir condenação e prisão dessas pessoas. A gente sabe que para a família o urgente é localizar os corpos, para fazer os sepultamentos, se eles já estiverem mortos, e encerrar esse processo. Não adianta a gente fazer as coisas fora da técnica e fora da lei, porque a gente vai até localizar os corpos, mas jamais os executores vão ser punidos, porque as provas que a gente produziu vão ser todas consideradas ilícitas", disse o delegado.

Quem tiver informações sobre o desaparecimento dos rapazes e do motorista de aplicativo, entre em contato nos telefones (21) 22531177 / 0300 253 1177 (interior) ou envie uma mensagem para o Whatsapp Desaparecidos +55 21 98849-6254.