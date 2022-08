Todo o material apreendido foi encaminhado à 35º DP (Bangu) - Divulgação:14º BPM

Publicado 16/08/2022 09:59 | Atualizado 16/08/2022 10:00

Rio - Policiais do 14º BPM (Bangu) realizaram, na noite desta segunda-feira (15), uma grande apreensão de drogas próximo à Comunidade do 77, em Realengo, Zona Oeste do Rio. Um suspeito foi preso.

Segundo a corporação, agentes realizavam patrulhamento pela região e, ao passarem pela Rua Professor Hélio Vianna, em Realengo, avistaram vários homens em atitude suspeita. Quando eles perceberam a aproximação da equipe, atiraram contra os policiais, que revidaram.

Após os policiais cercarem a área, um dos criminosos foi detido e os demais conseguiram fugir. Com ele, foram encontradas 93 pedras de crack, 109 cápsulas de cocaína, 567 trouxinhas de maconha, dois rádios comunicadores e um celular.

O homem, não identificado, foi encaminhado, junto com o material apreendido, à 35º DP (Bangu) para registro de ocorrência.