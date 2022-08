Acidente mata motociclista na manhã desta terça-feira (16), na Avenida Brasil, sentido Centro - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 16/08/2022 08:45 | Atualizado 16/08/2022 08:59

Rio - Um homem morreu após sofrer um acidente de moto, na manhã desta terça-feira (16), na Avenida Brasil, altura do Caju, perto do Viaduto Ataulfo Alves.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, às 5h53, o quartel de São Cristóvão foi acionado e, lá chegando, constatou a morte de Ariston C. Diniz, de 46 anos, porteiro de um prédio no Leblon.

O irmão da vítima, Francisco de Assis, esteve no local e falou ao DIA que viu a notícia do acontecimento na televisão e sentiu que pudesse se tratar de Ariston.

"Quando vi na TV que tinha ocorrido um acidente de moto na (Avenida) Brasil, sentido Centro, pensei que poderia ter sido meu irmão. Senti na hora. Fiquei preocupado, mas achei que pudesse estar enganado, ser outra pessoa. Minutos depois, nosso outro irmão me liga. Aí eu vi que estava certo", contou Francisco.

De acordo com testemunhas, a vítima saía de um posto de combustível, seguindo para o trabalho, quando teria sido atingido por um outro veículo, que não prestou socorro.

A Polícia Militar cercou o local. Por causa do acidente, um grande congestionamento se formou nas pistas sentido Centro da Avenida Brasil.