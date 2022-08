Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro - Divulgação

Assembleia Legislativa do Estado do Rio de JaneiroDivulgação

Publicado 16/08/2022 19:00

Rio - A Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) aprovou uma linha de crédito de até R$ 80 mil para a renovação da frota de táxi no estado. O projeto de lei, de autoria dos deputados Jorge Felippe Neto (Avante) e André Ceciliano (PT), foi aprovado na tarde desta terça (16). A verba será concedido pela Agência Estadual de Fomento do Estado do Rio (Agerio), a ser denominada como Agerio Creditáxi.

O projeto segue para a sanção do governador Cláudio Castro. Se aprovada, a medida valerá para os taxistas autônomos ou vinculados à cooperativas. A renovação de frota deve priorizar a aquisição de veículos fabricados no Estado do Rio.

O crédito é de até R$ 80 mil, com juros zero e sem correção monetária. A medida também determina 12 meses de carência e 60 meses para iniciar o pagamento do crédito. A compra deve ser feita de carro zero ou com até 5 anos de uso. Além disso, não há necessidade de fiador ou consulta ao SPC e Serasa.

"Os taxistas foram severamente afetados durante a pandemia. A dificuldade é grande desses trabalhadores. A renovação da frota traz esperança para os motoristas e segurança para a população que contará com um serviço ainda melhor”, comentou deputado estadual Jorge Felippe Neto, autor do projeto.