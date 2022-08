Polícia Civil descobre galpão onde bandidos escondiam cabos e fios furtados e roubados da Light, em Vigário Geral - Reprodução

Polícia Civil descobre galpão onde bandidos escondiam cabos e fios furtados e roubados da Light, em Vigário GeralReprodução

Publicado 16/08/2022 18:15 | Atualizado 16/08/2022 18:21

Rio – Um homem foi preso em flagrante, nesta terça-feira (16), em ação da Polícia Civil que localizou galpão com cabos furtados e roubados da companhia de energia Light, na Rua Gregório de Matos, em Vigário Geral, na Zona Norte.

Willian Rogatti Gomes, de 49 anos, foi levado para a 27ª DP (Vigário Geral), onde as investigações estão em andamento.

Segundo o delegado Marco Castro, o galpão foi encontrado com a ajuda de informações obtidas pelo Setor de Inteligência da 27ª DP. Ainda de acordo com o comissário, o local geralmente estava fechado, parecendo um galpão abandonado, e os criminosos atuavam durante as madrugadas para não chamar a atenção da polícia.

O espaço era usado exclusivamente para receptação dos cabos furtados e continha equipamento industrial para a extração de cabos de cobre, prensas e balanças. Material da Light também foi encontrado no local.

Além disso, o galpão tinha ligação clandestina de energia.



Light teve mais de 5km de cabos roubados de janeiro a abril de 2022



Segundo a assessoria de imprensa da companhia, de janeiro a abril de 2022, foram furtados 5,2 km de cabos da rede da Light, uma extensão equivalente à distância entre o Posto 9, em Ipanema, e o Leme, na Zona Sul do Rio. Ao todo, a Light registrou 141 ocorrências de furto de cabos nos primeiros quatro meses do ano. O número é 182% superior ao registrado no mesmo período do ano passado, quando 50 ocorrências haviam sido registradas.

Os furtos afetaram mais de 18 mil pessoas, que ficaram, em média, 15 horas sem energia em 2022.

A Light monitora estas ocorrências, 24 horas, em seu centro de operações para restabelecer o fornecimento o mais rápido possível. Além disso, os casos são comunicados à Polícia Civil.