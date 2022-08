Suspeito foi preso por agentes da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) - Sandro Vox / Agência O Dia

Publicado 16/08/2022 17:46 | Atualizado 16/08/2022 17:52

Rio - Pedro Henrique de Oliveira, de 34 anos, foi preso nesta terça-feira (16), no Méier, na Zona Norte do Rio. Ele é suspeito de perseguir a ex-mulher e tentar agredi-la com a presença do filho em junho deste ano.

O caso aconteceu no bairro do Sapê, em Niterói. A vítima já tinha obtido uma medida protetiva contra o suspeito. Mesmo assim, Pedro Henrique perseguiu a moça, que estava acompanhada do filho do casal, até alcançá-la em um mototáxi. Ele tentou agredir a ex-mulher, mas foi impedido por outras pessoas que estavam no local.

Os agentes da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) encontraram Pedro Henrique no Méier. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão preventiva.