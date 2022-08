Nicolas foi encontrado em sua residência no bairro Valverde, em Nova Iguaçu - Divulgação

Nicolas foi encontrado em sua residência no bairro Valverde, em Nova IguaçuDivulgação

Publicado 16/08/2022 16:49

Rio - A Polícia Civil prendeu, na manhã desta terça-feira (16), o miliciano Nicolas de Oliveira Teixeira do Nascimento, conhecido como "Derick", no bairro Valverde em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. De acordo com a instituição, ele faz parte da organização criminosa ligada a Danilo Dias Lima, o "Tandera", que atua na região.

O suspeito seria responsável por extorquir semanalmente comerciante da área. Ele foi encontrado dentro de sua residência, onde morava há algumas semanas, por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE). No local, foram encontrados um veículo roubado e um revólver.

Nicolas não resistiu à prisão e foi levado à sede da DRE, na Cidade de Polícia. Em seguida, foi encaminhado ao sistema prisional, onde aguarda pela audiência de custódia.