Maurício e Jerominho foram atingidos por tiros de fuzilDivulgação

Rio - Dez dias depois de um ataque que matou o ex-vereador Jerominho, Maurício Raul Attalah, cunhado do político,, em Campo Grande, na Zona Oeste. Maurício também foi atingido por tiros de fuzil na emboscada feita contra o ex-parlamentar no último dia 6 . Segundo a Secretária Municipal de Saúde (SMS), o homem deu entrada na unidade de saúde com quadro grave devido aos ferimentos, mas está estável no momento.