A ocorrência foi encaminhada para a 64ª DP (São João de Meriti) - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 16/08/2022 16:06 | Atualizado 16/08/2022 16:16

Rio – Um homem com dois mandados de prisão em aberto por roubo e tráfico de drogas foi preso, nesta segunda-feira (15), por policiais do 21º BPM (São João de Meriti) em ação com agentes da 64ª DP (São João de Meriti), no centro de São João de Meriti, na Região Metropolitana. Ele não teve a sua identificação divulgada.

O criminoso foragido da justiça estava abastecendo um veículo na Avenida Getúlio de Moura quando foi detido pelos policiais. A ocorrência foi encaminhada para 64ª DP.