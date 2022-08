Reminho estava foragido desde de 2020 - Divulgação

Reminho estava foragido desde de 2020Divulgação

Publicado 16/08/2022 15:35 | Atualizado 16/08/2022 15:55

Rio- Policiais da 75ª DP (Rio do Ouro) prenderam o criminoso foragido da Justiça, Remerson Marins Gonçalves Fontineli, 30 anos, conhecido pelo apelido de "Reminho" ou "Fino", na manhã desta terça-feira (16), na Rua Plinio Gomes Matos, no Jockey, em São Gonçalo. Segundo a Civil, ele é acusado de ser um dos líderes do tráfico de drogas da comunidade do Coió, no Lindo Parque, no mesmo município.

A prisão ocorreu devido a informações recebidas pelo Disque Denúncia. Os agentes monitoravam o suspeito e descobriram que de vez enquanto ele dormia e frequentava a casa de sua companheira no bairro do Jockey, onde foi preso.

Reminho estava foragido desde de 2020, quando foi indiciado em junto com seu primo conhecido como Júnior, por diversos roubos de cargas ocorridos na cidade.

Criminoso foragido da Justiça, Remerson Marins, conhecido pelo apelido de Reminho ou Fino, foi preso na manhã desta terça-feira (16) no Jockey, em São Gonçalo.#ODia



Crédito: Divulgação pic.twitter.com/5Z2gSyNqku — Jornal O Dia (@jornalodia) August 16, 2022

Contra ele havia dois mandados de prisão, pelo crime de roubo majorado com pedido de prisão preventiva em aberto. Remerson foi encaminhado a 75ª DP (Rio do Ouro), e em seguida ao sistema prisional.