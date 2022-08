Vídeo mostra momento em que Wallan Matheus atinge o chão após ser arremessado na motocicleta - Reprodução

Publicado 16/08/2022 15:28 | Atualizado 16/08/2022 19:30

Rio - Um vídeo mostra um novo ângulo do impressionante acidente sofrido pelo motociclista Wallan Matheus da Silva Salomão , nesta segunda-feira (15), na Rua Ururaí, com a Rua Imbé, em Honório Gurgel, Zona Norte do Rio. Ele está internado no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, e seu estado de saúde é estável, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES).