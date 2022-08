PF faz ação contra tráfico internacional de drogas - Divulgação

Publicado 16/08/2022 18:33

Rio - Agentes da Polícia Federal cumpriram, na manhã desta terça-feira (16), dois mandados de prisão preventiva para extradição contra dois chilenos no Rio de Janeiro. Ambos permanecerão custodiados no estado até a extradição para o Chile.

De acordo com a PF, a prisão dos dois homens ocorreu por motivos distintos. O primeiro preso teve sua localização e prisão realizadas pela Interpol e por agentes da polícia federal do Rio de Janeiro, em ação conjunta com policiais militares do Núcleo de Inteligência da UPP Santa Marta. O foragido foi encontrado na comunidade Cerro Corá, no bairro do Cosme Velho, Zona Sul do Rio.

Segundo os agentes, ele estava na Lista de Difusão Vermelha da Interpol pela prática do crime de homicídio, que pode resultar em uma condenação de até 15 anos de prisão. Sua esposa também foi detida pelos policiais, por ter um mandado de prisão emitido contra ela pela justiça brasileira.

Já o outro chileno, que possuía um pedido de extradição expedido em seu nome, já havia sido detido e estava preso na Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro (Seap) por crimes julgados pela justiça brasileira. Entretanto, o pedido de extradição ocorre devido uma condenação de três anos pelo crime de receptação na justiça chilena, além de também responder a processos penais pelo crime de furto qualificado.