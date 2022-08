Trio, que não teve suas identidades reveladas, foram encaminhadas para a 18º DP (Praça da Bandeira) - Reprodução

Trio, que não teve suas identidades reveladas, foram encaminhadas para a 18º DP (Praça da Bandeira)Reprodução

Publicado 16/08/2022 17:47 | Atualizado 16/08/2022 17:54

Rio - Agentes da Polícia Civil prenderam, nesta terça-feira (16), três homens suspeitos de integrarem uma quadrilha especializada em clonagem de veículos roubados para serem usados por traficantes no Morro do Fallet Fogueteiro, no complexo de Santa Teresa. Os presos, que não tiveram suas identidades reveladas, foram encaminhadas à 18º DP (Praça da Bandeira).

Segundo os policiais, além da prisão, a ação também resultou na apreensão de carros clonados. Os suspeitos e os veículos foram encontrados após investigação sobre o histórico dos criminosos em clonagem.

No ano passado, o setor de inteligência da corporação levantaram que um dos responsáveis pela prática desse tipo de crime seria o Thiago Fernandes Virtuoso, mais conhecido como "Tio Comel". Ele é apontado como o maior especialista em clonagem de carros do estado do Rio.

"Tio Gomel" foi o responsável por encomendar o roubo de uma Hilux, que resultou na morte do médico, Cláudio Marsili, de 64 anos, em outubro de 2021, na Barra da Tijuca. O criminoso foi preso em janeiro deste ano por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA), que faziam uma operação na comunidade do Morro do Turano, onde se escondia.