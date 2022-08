Mulher foi encontrada com marcas de agressões, os olhos vendados, os braços amarrados e cercada por pneus que seriam incendiados - Reprodução

Publicado 16/08/2022 21:16 | Atualizado 16/08/2022 21:24

Rio – Agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) resgataram, na tarde desta terça-feira (16), uma mulher amarrada prestes a ser queimada junto a pneus na comunidade do Cajueiro, em Madureira, Zona Norte do Rio. Policiais salvaram a vítima graças a uma denúncia dando conta de que a mulher estava sendo torturada e ia ser assassinada após ser condenada à morte pelo 'tribunal do tráfico'.

Um vídeo divulgado nas redes sociais - e que não será reproduzido pelo conteúdo violento - mostra o momento em que a mulher é resgatada por policiais. É possível ver marcas de agressões, os olhos vendados, os braços amarrados e diversos pneus no entorno da vítima. Ao ser questionada por um policial militar, ela relata que teria sido confundida com outra pessoa e que a única coisa que os bandidos teriam falado para ela seriam ofensas.