O caso está sendo investigado pela 9ª DP (Catete) - Vanessa Ataliba/Agência O Dia

Publicado 16/08/2022 22:42 | Atualizado 16/08/2022 22:57

Rio – A Polícia Civil solicitou, na noite desta terça-feira (16), a prisão temporária do homem suspeito de tentar estuprar uma mulher no sábado passado (13), no Flamengo, na Zona Sul do Rio.

O suspeito foi identificado por imagens de câmeras de segurança e levado por agentes do Segurança Presente à 9ª DP (Catete), onde a vítima registrou o caso, para ser reconhecido. Testemunhas e o homem prestaram depoimento. Segundo o delegado Rafael Barcia, a 9ª DP solicitou pedido de exame de papiloscopia (para identificar digitais) de objetos deixados por ele na cena do crime, como cachimbo de crack, tesoura e lâmina.

O caso aconteceu por volta das 19h30, quando a vítima passeava com o cachorro na Rua Marquês de Abrantes. Por meio de imagens de câmeras de segurança nas ruas, a polícia constatou que o homem seguiu a vítima até ela ficar em um trecho deserto da rua. Ele tentou arrastá-la para um canto e, na tentativa de despi-la, a vítima começou a gritar, o que chamou a atenção do segurança de um estabelecimento próximo. O homem, então, fugiu.

Ainda de acordo com o delegado, o suspeito tem passagens pela polícia e condenações por crimes como tráfico de drogas e porte de arma.