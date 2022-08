Slavko, pai de vidente, chegou a dizer para agentes que eles não são do mal - Reprodução

Slavko, pai de vidente, chegou a dizer para agentes que eles não são do malReprodução

Publicado 16/08/2022 17:49

Rio - A vidente Diana Rosa Stanesco e seu pai, Slavko Vuletic, foram presos nesta terça-feira, 16, em Saquarema, Região dos Lagos. Em vídeo, cedido pela Polícia Civil, os agentes chegam até uma casa, em chão de terra, e entram pela garagem. Slavko chegou a dizer "a gente não é do mal, a gente tenta ser, o mais possível, pessoas do bem".

Diana Rosa Stanesco e seu pai, Slavko Vuletic, foram presos nesta terça-feira, 16, em Saquarema, Região dos Lagos. Ambos são acusados de roubar cerca de R$ 725 milhões de idosa, de 82 anos, na Zona Sul do Rio.#ODia



Créditos: Divulgação pic.twitter.com/qCpSKvZGOO — Jornal O Dia (@jornalodia) August 16, 2022

Diana estava segurando um bebê no colo no momento da prisão e responde aos policiais que só estava procurando uma calça para vestir. Ainda em vídeo, Slavko diz que "tem os desvios, com certeza, desvios de conduta", ao explicar que não é "do mal", gesticulando como se pedisse calma aos agentes. "A gente tenta ser o mais possível do bem, embora tenha os desvios, com certeza", disse.Diana e Slavko estavam foragidos desde a última quarta-feira, 10, e são acusados de fazer parte de uma quadrilha que roubou cerca de R$ 725 milhões entre obras de artes, joias e dinheiro de uma idosa na Zona Sul do Rio.