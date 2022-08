Homem é arremessado durante batida entre moto e carro em Honório Gurgel, na Zona Norte do Rio - Reprodução/Redes sociais

Homem é arremessado durante batida entre moto e carro em Honório Gurgel, na Zona Norte do RioReprodução/Redes sociais

Publicado 15/08/2022 15:04 | Atualizado 15/08/2022 15:10

Rio - Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento impressionante em que um motociclista foi arremessado durante uma colisão entre a moto que ele pilotava e um carro, às 6h48 desta segunda-feira (15), na Rua Ururaí, com a Rua Imbé, em Honório Gurgel, Zona Norte do Rio. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

No vídeo, divulgado nas redes sociais, é possível ver que a batida acontece no momento em que o motorista do carro faz uma curva para entrar à esquerda. No mesmo instante, o motociclista, em alta velocidade e sem capacete, não consegue frear e é arremessado para o outro lado da rua.

Devido ao impacto da batida, o homem 'voa' por cima de um pedestre que passava na rua no momento do acidente.

Veja o vídeo:

Imagens impressionantes mostram motociclista sendo arremessado durante batida com carro em Honório Gurgel, na Zona Norte do Rio #ODia

Créditos: Reprodução/Redes sociais pic.twitter.com/Ub916zRJX4 — Jornal O Dia (@jornalodia) August 15, 2022

Segundo o Centro de Operações Rio, a pista ficou fechada por pouco mais de duas horas por conta do ocorrido. Às 9h18 o trânsito voltou a fluir sem retenção.

EM HONÓRIO GURGEL, A R. URURAÍ foi liberada após acidente com carro. Trânsito sem retenções.#zonanorte#CORInforma#CORRio pic.twitter.com/GhAAmHiwm6 — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) August 15, 2022

O DIA entrou em contato com o Corpo de Bombeiros, que informou que nenhuma equipe foi acionada para este acidente. A Polícia Militar também não foi deslocada para a região.