Sítio Arqueológico Casa dos Pilões no Jardim Botânico do Rio de JaneiroDivulgação

Publicado 15/08/2022 14:41

Rio - O Jardim Botânico do Rio da Janeiro (JBRJ) vai promover dois roteiros especiais para os visitante em comemoração do Dia Nacional do Patrimônio Histórico (17) e do Dia Mundial da Fotografia (19). Nesta quinta-feira, dia 18, o público poderá fazer uma visita guiada pela Trilha do Patrimônio. Já na sexta-feira, a visita guiada será pelo Acervo e Memória do JBRJ.

No primeiro dia, o passeio os visitantes a conhecerem as edificações, os monumentos e os cinco sítios arqueológicos que contam mais de quatro séculos de história do território do Jardim Botânico. O local é reconhecido como patrimônio nacional pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) desde 1938 e patrimônio mundial pela Unesco desde 2012, como parte do conjunto do Rio de Janeiro - Paisagem Cultural.

A visita guiada será oferecida em dois horários, às 10h e 14h, com 20 vagas por turno. O passeio é gratuito, e o visitante pagará apenas o valor do ingresso no Jardim Botânico.

Já no Dia Mundial da Fotografia, o público está convidado para uma visita guiada no Acervo e Memória da instituição, seguida de uma conversa sobre a coleção fotográfica da instituição. As fotografias registram diferentes etapas das práticas científicas no campo da botânica, além de documentar a história do Jardim. Negativos de vidro, produzidos entre 1900 e 1940, estão entre os itens que os visitantes poderão apreciar.

A coleção também guarda registros de momentos marcantes, como o da visita do cientista Albert Einstein ao Jardim Botânico, em 1925, e dos reis da Suécia, Sílvia e Gustavo. Também poderão ser vistas fotos históricas do arboreto, copiadas a partir dos negativos de vidro, como a do portão da antiga fábrica de pólvora, criada, no local, por Dom João, em 1808.

A visita guiada ao Acervo e Memória será oferecida às 10h, com duração de uma hora e meia. A entrada é gratuita e não será preciso comprar ingresso para o Jardim Botânico.

Para participar das visitas guiadas, é preciso fazer inscrição prévia pelos telefones (21) 3874-1808/ (21) 3874-1214 ou e-mail cvis@jbrj.gov.br. O ponto de encontro será no Centro de Visitantes, acesso pela Rua Jardim Botânico, 1008.

Valor da entrada no JBRJ



Os ingressos podem ser comprados na bilheteria ou pelo site jbrj.eleventickets.com



- Visitantes residentes na área metropolitana do Rio de Janeiro: R$ 17,00



- Visitantes residentes no Brasil: R$ 27,00



- Visitantes estrangeiros Mercosul: R$ 50,00



- Visitantes estrangeiros: R$ 67,00