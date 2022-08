Segundo os bombeiros, o quadro de saúde da vítima era amarelo, o que para os agentes significa intermediário - Vanessa Ataliba / Agência O Dia

Publicado 15/08/2022 14:43 | Atualizado 15/08/2022 15:03

Rio - Uma mulher foi atropelada por uma moto na Praça Saens Peña, na Tijuca, Zona Norte, na manhã desta segunda-feira (15), por volta das 11h. O acidente aconteceu na Rua Conde de Bonfim, sentido Usina. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima, que não teve a identidade revelada, foi encaminhada ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Policiais militares do 6º BPM (Tijuca) também estiveram no local e encaminharam o caso para a 19ª DP (Tijuca). Os agentes também informaram que o motorista estava no local do acidente quando chegaram.

De acordo com Josiane Cristina, de 21 anos, que trabalha fazendo abordagem do público, a mulher tentava atravessar a rua apressadamente enquanto o sinal ainda estava aberto. Foi nesse momento que a vítima acabou sendo atingida pela moto, que ainda tentou frear, mas sem sucesso. Josiane disse ainda que o piloto da moto permaneceu no local e prestou socorro à vítima.

Os agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública informaram que estavam próximo ao local para uma operação de ordenamento de rotina quando avistaram o acidente e em seguida auxiliaram no balizamento do trânsito para evitar mais transtornos na região.