Casal foi indiciado por tortura, abandono de incapaz, sequestro e cárcere privado, abandono material e abandono intelectual - Divulgação

Casal foi indiciado por tortura, abandono de incapaz, sequestro e cárcere privado, abandono material e abandono intelectualDivulgação

Publicado 15/08/2022 22:12 | Atualizado 15/08/2022 22:17

Rio - Agentes da 23ª DP (Méier) prenderam, nesta segunda-feira (15), um homem suspeito de maltratar seus dois filhos, de 7 e outro de 6 anos, onde trabalhava, em Ipanema, Zona Sul do Rio. Segundo a Polícia Civil, a madrasta foi comunicada pelos agentes que também era alvo de mandado de prisão preventiva. O casal foi indiciado por tortura, abandono de incapaz, sequestro e cárcere privado, abandono material e abandono intelectual. A informação foi divulgada pelo portal G1.

De acordo com os policiais, em fevereiro deste ano um dos meninos foi levado pelo pai, Flávio Vieira Lima, para um posto de saúde no Jacarezinho, na Zona Norte do Rio, após passar mal. Ao ser examinado, foi identificado um quadro de desnutrição e sinais de maus-tratos.

Ainda segundo a polícia, os médicos da unidade de saúde acionaram o Conselho Tutelar, que encaminharam a criança e o irmão para o Hospital Municipal de Piedade, na Zona Norte do Rio. Na unidade foi comprovado de que ambas as crianças estavam desnutridas e com marcas pelo corpo, indicando tortura e maus-tratos. Além das lesões, a equipe médica e a equipe do conselho tutelar descobriram de ambos não frequentavam a escola e ficavam trancados em um pequeno quarto.

Já a madrasta dos meninos, identificada como Gabriela Ribeiro Bento, estava no Jacarezinho, por isso, foi comunicada pelos policiais de que deveria se apresentar na delegacia pelo pedido de prisão preventiva em aberto. Os mandados de prisão preventiva foram expedidos pela 36ª Vara Criminal da Capital.