Unidade terá capacidade para 600 lugares - Divulgação

Publicado 15/08/2022 21:33

Rio - Os secretários estaduais de Infraestrutura e Obras, Rogério Brandi, e de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Julio Saraiva, fizeram uma visita, nesta segunda-feira (15), às obras do Restaurante do Povo da Central do Brasil, acompanhados de representantes da Quick House, empresa gaúcha que ganhou a licitação para construir a unidade.

O restaurante da Central do Brasil será o maior modular do gênero da América Latina. A unidade, que está sendo erguida numa área de 1.723,78 metros quadrados, terá capacidade para 600 lugares e vai servir até cinco mil refeições por dia - dois mil cafés da manhã e três mil almoços.

"Essa é uma obra emblemática, por estar em uma área com grande circulação de pessoas e perto de áreas onde são registrados índices de grande vulnerabilidade. A unidade que está sendo construída terá a importância que o local merece", afirmou Brandi.

O secretário de Desenvolvimento Social lembrou que num momento onde a questão da insegurança alimentar da população tem sido cada vez mais discutida, os restaurantes do povo ganham cada vez mais importância no país.

"A retomada da distribuição de refeições no Centro da capital é um marco para todo o programa de alimentação de nosso estado. É crucial para prosseguirmos no nosso trabalho de combate à fome e garantia de refeições de extrema qualidade para a nossa população", reforçou Julio Saraiva.

Construção

Na obra está sendo usado o modelo construtivo Steel Panel, desenvolvido pela empresa, que é especializada em construções modulares, patenteado no Brasil e nos Estados Unidos. O modelo de construção a seco consiste na utilização de placas de aço galvanizado e dispensa cimento e argamassa, reduzindo o consumo de água e energia. O sistema garante ainda que todo o material da obra seja 100% reciclável.

Cerca de 50 operários, em dois turnos, vão garantir a execução da obra em até 90 dias. Serão utilizadas 200 toneladas de aço galvanizado. O projeto, que custará R$ 6,7 milhões, foi licitado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras (Seinfra).

"Temos um processo construtivo ambientalmente sustentável, patenteado no Brasil e nos Estados Unidos, que permite que essa seja uma obra limpa, sem resíduos. E é um orgulho estar construindo aqui no Rio o maior restaurante desse tipo da América Latina", afirmou Luciano Simões Lopes, presidente-fundador da Quick House.

O sistema Quick House já foi aplicado em outro grande empreendimento no Estado do Rio de Janeiro. O Hospital Modular Dr. Ricardo Cruz, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, com 12.800 metros quadrados e capacidade para 300 leitos, foi erguido durante a pandemia da Covid em apenas 60 dias.