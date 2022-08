Fiocruz apresenta resultados de doação da Alerj para combater a Covid-19 nas favelas - Thiago Lontra

Publicado 15/08/2022 21:32 | Atualizado 15/08/2022 21:50

Rio – Representantes da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) apresentaram, nesta segunda-feira (15), os resultados referentes à doação de R$20 milhões, pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), para a implementação de projetos e ações de combate à covid-19 nas favelas.

A reunião aconteceu no auditório da sede do Parlamento fluminense e apontou que R$ 5,5 milhões do donativo foram usados para viabilizar 54 projetos relacionados à segurança alimentar, saúde mental e sexual, além de ações de arte, cultura e esporte, que beneficiaram diretamente 120 mil pessoas.

Os recursos repassados pela Alerj no início de 2021 por meio da Lei 8.972/2020 foram voltados para investimentos em 75 favelas nos municípios do Rio de Janeiro, Angra dos Reis, Petrópolis, Duque de Caxias, Queimados, São Gonçalo, Niterói e São João de Meriti.

O levantamento mostrou ainda que 80% das ações são voltadas ao enfrentamento da fome, com 195 toneladas de alimentos e mais de 25 mil refeições distribuídas para famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza. Além disso, 30% dos projetos atuam com parcerias agroecológicas, agricultura familiar e alimentação orgânica por meio de cozinhas comunitárias, distribuição de refeições e hortas comunitárias.

Quatrocentas pessoas também receberam atendimento psicológico por meio de parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (Ufrj). Os alunos de psicologia da instituição prestaram acompanhamento psicoterapêutico e realizaram pesquisas na área de saúde mental. Além disso, 75% dos projetos distribuíram kits de higiene, máscaras e álcool em gel, focando em medidas de prevenção ao coronavírus.

O presidente da Alerj, deputado André Ceciliano (PT), afirmou que é fundamental não apenas combater a covid-19, mas prestar assistência às pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade. "Temos três milhões de fluminenses passando fome no estado. Estamos desenvolvendo aqui novas tecnologias sociais. É uma honra ajudar e poder ver o resultado de todo esse trabalho", declarou o parlamentar.