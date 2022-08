Covid-19: Rio registra 2.055 novos casos nas últimas 24 horas - Foto:Divulgação

Covid-19: Rio registra 2.055 novos casos nas últimas 24 horasFoto:Divulgação

Publicado 15/08/2022 19:14 | Atualizado 15/08/2022 19:48

Rio – A Secretaria de Estado de Saúde (SES) registrou, nesta segunda-feira (15), 2.055 novos casos nas últimas 24h e 60 mortes por Covid-19 no mesmo período. Desta forma, o estado tem um total de 2.471.033 casos confirmados e 75.222 óbitos desde o início da pandemia, em março de 2020. A taxa de ocupação nas enfermarias está em 13%. Já a taxa de ocupação nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) é de 21%.



De acordo com a atualização, a taxa de letalidade está em 3,04%. A SES ressalta que o registro feito nas últimas 24 horas não significa que o caso tenha acontecido no mesmo período.

Nilópolis segue com a vacinação da 4ª dose contra Covid-19 para pessoas acima de 30 anos



A Secretaria de Saúde de Nilópolis prossegue, nesta semana (15 a 19/08), com a imunização da quarta dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas com 30 anos ou mais. É necessário um intervalo de quatro meses entre a primeira dose de reforço e a segunda dose de reforço. A imunização ocorre de segunda a sexta, das 9h às 16h.



Pontos de vacinação - Nilópolis



Posto Central

Rua João Pessoa, 1543, Centro, Nilópolis



Posto de Atendimento Médico e Sanitário do Cabral

Rua Roldão Gonçalves s/n Cabral



Posto de Saúde Dr. Dorvil Lacerda

José Couto Guimarães 1299, Paiol



Posto Novo Horizonte

Rua Mário Valadares, s/n, Novo Horizonte



Posto Nova Olinda

Rua Amadeu Lara, sem número, Olinda



Posto Olinda 2

Rua Pedro Roque, 13, Olinda