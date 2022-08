Homem sofre ataque a tiros e é baleado dentro de carro em São João de Meriti, na Baixada Fluminense - Reprodução/Redes sociai

Publicado 15/08/2022 18:56 | Atualizado 15/08/2022 20:10

Rio - Um homem foi baleado após ter o carro atingido por pelo menos 15 tiros, na tarde desta segunda-feira (15), próximo ao Centro de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Testemunhas contam que a vítima, depois do ataque, conseguiu fugir e pedir atendimento na Casa de Saúde e Maternidade Terezinha de Jesus, no mesmo município. Procurada, o hospital não informou a identidade do homem.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 21ºBPM (São João de Meriti) foi acionada para verificar a entrada de um indivíduo, vítima de tiros, na unidade de saúde. No local, a situação foi confirmada. A área foi isolada e a perícia acionada. A ocorrência foi encaminhada à 64ªDP, que investiga o caso.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra a quantidade de furos deixados no veículo. A maior parte dos disparos se concentrou na parte da frente. O lado do motorista também teve pelo menos dois tiros.

Veja o vídeo:

Vereador nega que tenha sido a vítima do ataque

Durante a tarde desta segunda-feira (15), circularam nas redes sociais a informação que a vítima baleada seria o vereador Cleber dos Santos Salazar. No entanto, o próprio vereador foi até suas redes sociais negar que tenha sido alvo do ataque. "Quero desmentir uma fake news. Como podem ver, estou bem, estou fazendo esse vídeo para tranquilizar meus amigos, família e minha equipe e para dizer que nada aconteceu. Eu não teve nada haver com esse problema", disse.

Veja o pronunciamento: