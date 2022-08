Até o momento, foram apreendidos uma pistola, drogas e dois rádios comunicadores na comunidade do Para-Pedro - Divulgação/Polícia Militar

Publicado 16/08/2022 08:11 | Atualizado 16/08/2022 08:12

Rio - A Polícia Militar realiza operações nas comunidades do Para-Pedro, em Irajá, e na Serrinha, em Madureira, ambas na Zona Norte, pelo segundo dia consecutivo, nesta terça-feira (16). Há ainda ações no Morro do Dendê, na Ilha do Governador, e nas localidades da Caixa D'Água, Covanca, Pendura Saia, Jordão e Bateau Mouche, na Zona Oeste. Equipes também atuam nas favelas do Fallet, Fogueteiro, no Morro dos Prazeres e Escondidinho, em Santa Teresa, no Centro do Rio.Na favela do Para-Pedro, PMs do 41º BPM (Irajá) realizam buscas por criminosos da Serrinha que estariam escondidos no local. Até o momento, foram apreendidos uma pistola, drogas e dois rádios comunicadores. Já na comunidade de Madureira, o 9º BPM (Rocha Miranda), com apoio de unidades do 2º Comando de Policiamento de Área (CPA), atua para coibir o roubo de veículo de carga, prender criminosos e retirar barricadas.Ainda não há informações de prisão ou apreensão na Serrinha. No Morro do Dendê, a operação é realizada por militares do Batalhão de Ação com Cães (BAC), que fazem patrulhamento pelas ruas da comunidade. Não há registro de prisões ou apreensões no local.