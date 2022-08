Veículos blindados apoiam ação do COE na Serrinha - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 15/08/2022

Rio - A Polícia Militar realiza operações em diversas comunidades da Zona Norte da cidade do Rio, desde o início da manhã desta segunda-feira (15). As equipes atuam nas favelas da Serrinha, em Madureira; Para-Pedro, em Irajá; do Camarista Méier, no bairro do Engenho de Dentro; além da Kelson’s, na Penha.

Na Serrinha, a ação é realizada por policiais do Comando de Operações Especiais (COE) e conta com o apoio de veículos blindados. Criminosos atearam fogo em barricadas para dificultar o acesso dos militares. De acordo com a Polícia Militar, equipes do 9º BPM (Rocha Miranda) prenderam três criminosos, quando verificavam uma denúncia de que bandidos da comunidade teriam fugido em direção à favela do Muquiço. Uma pistola, três rádios comunicadores e drogas foram apreendidas com eles.

O 41º BPM (Irajá) prendeu dois criminosos na comunidade do Para-Pedro. Com eles, os militares apreenderam uma pistola, drogas e um rádio comunicador. Já no Camarista Méier, o 3º BPM (Méier) prendeu um criminoso armado com uma pistola equipada com um conversor para submetralhadora. No local, um veículo também foi recuperado.

Na favela Kelson's, onde a operação é realizada pelo 16º BPM (Olaria), ainda não há registro de confronto, prisões e apreensões. A Polícia Militar pede colaboração da população para denunciar criminosos e esconderijos de armas e drogas pelo 190.